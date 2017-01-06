غوارديولا في ورطة كبرى .. إيقاف فرناندينيو لـ 4 مباريات !

يعتمد المدرب الإسباني #بيب_غوارديولا بشكل كبير على لاعب خط وسطه البرازيلي فرناندينيو منذ قدوم الأول إلى تدريب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي.

وخلال المباريات الـ6 الأخيرة للفريق السماوي، تلقى اللاعب البرازيلي ثلاث بطاقات حمراء أجبرت فريقه مانشستر سيتي على إكمال اللقاء في ثلاث مناسبات بـ10 لاعبين ما شكل ضغطاً رهيباً على الفريق ومدربه.

ولم يتوقف الأمر عن هذا الأمر فحسب؛ بل فرضت اللجنة المختصة بالعقوبات في الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إيقاف اللاعب لأربع مباريات قادمة إثر تدخله الأخير في لقاء بيرنلي بالبريميرليغ.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، رغم اللعب منقوصاً بـ10 لاعبين في لقاء بيرنلي إلا أن كتيبة غوارديولا نجحت في تحقيق فوز ثمين بهدفين مقابل هدف ليستعيد الفريق توازنه بعد السقوطه في الجولة قبل الماضية أمام ليفربول في ملعب أنفيلد رود.

وبناء على العقوبة، لن يكون بمقدور غوارديولا الاعتماد على فرناندينيو في كأس إنكلترا أمام وست هام يونايتد إلى جانب مباريات مانشستر سيتي في الدوري المحلي أمام إيفرتون وتوتنهام ووست هام.

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