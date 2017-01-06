كيري : أمريكا تدعم المباحثات السورية في الأستانة

أكد وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، دعم بلاده لمباحثات الأستانة، التي تنظمها تركيا وروسيا من اجل انهاء الحرب في سوريا.

وأوضح كيري في مؤتمر صحفي، عقده الخميس من مقر وزارته في واشنطن “نحن نشجع اللقاء في استانة”.

وأعرب عن أمله في أن يؤدي هذا اللقاء إلى “الوصول لجنيف للبدء بالمفاوضات الحقيقية التي يدعمها المجتمع الدولي بأكمله”.

واعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إنّ محادثات “أستانة”، ستبدأ في 23 يناير/ كانون ثاني الجاري، في حال التزمت الأطراف المتحاربة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى وجود بعض الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً أنّ قوات النظام السوري والميليشيات الشيعية، وحزب الله اللبناني، هم من يقومون بهذه الخروقات التي من شأنها أن تشكل عثرة أمام المفاوضات. (ANADOLU)

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