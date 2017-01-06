كيف تحول هاتفك الذكي إلى كاميرا للواقع الافتراضي ؟

إذا كنت من عشاق الواقع الافتراضي، فإليك طريقة يمكنك من خلالها تحويل هاتفك الذكي إلى كاميرا للواقع الافتراضي.

Insta360 Air .. هو عبارة عن جهاز صغير يُمكن من خلاله تحويل هاتفك بنظام “أندرويد” إلى كاميرا للواقع الافتراضي والاستمتاع بالتقاط الصور والفيديوهات بزاوية 360 درجة بطريقة احترافية.

كل ما عليك فعله هو تثبيت الجهاز أعلى الهاتف، وسيتم تلقائياً تشغيل التطبيق الخاص بالجهاز لبدء بث الفيديوهات المباشرة بتقنية الواقع الافتراضي أو التقاط الصور والفيديوهات بجودة عالية وبزاوية 360 درجة.

ووفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، يدعم التطبيق الخاص الجهاز عدة أدوات لتحرير الصور والفيديوهات بالإضافة إلى مشاركتها إلى جانب البث المباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة مثل “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب”.

كما يُمكن للمستخدمين الاعتماد على الجهاز باستخدامه ككاميرا ويب تدعم التصوير بتقنية الواقع الافتراضي، إذ يُمكن ربطه مباشرة بالحاسب المحمول وإنشاء بث مباشر لفترات طويلة.

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