لبنان : المسؤول البعثي الذي اشتهر في فيديو ” اعتداء الصيدلية ” يتزوج من إعلامية في قناة الجديد ( فيديو )

قال موقع “جنوبية” اللبناني، إنه طقبل أسبوعين تقريباً، دخلت الإعلامية في قناة الجديد داليا أحمد القفص الذهبي، واحتفلت بزفافها من الصيداوي رجل الأعمال مصطفى القواص وسط حضور إعلامي وسياسي بارز”.

وأضاف الموقع أن المفاجأة في أن يكون “زوج داليا أحمد هو نفسه مسؤول حزب البعث السوري في الجنوب مصطفى القواص الذي اقتحم صيدلية بشاشة في صيدا في تموز 2013، وقام بتهديد صاحبتها لينا بشاشة”.

وكان قواص أقدم مع عدد من مرافقيه على اقتحام الصيدلية، بعدما امتنعت الدكتورة بشاشة عن تقديم الأدوية مجّاناً إلى أحد الأفراد المحسوبين عليه.

وفور وصوله إلى الصيدلية عمل على تكسير المحتويات وتهديد صاحبتها، والتلفظ بالكفر وبعبارات نابية، قبل أن يتم توقيفه من قبل قوى الأمن الداخلي.

وختم الموقع بالقول إن داليا أحمد ليست الزوجة الأولى لقواص، فهو متزوج سابقاً ولديه ابنتان.

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