مراحيض المطارات تنقل الأمراض في العالم !

كشفت دراسة ألمانية أعدتها مجموعة باحثين من جامعة “مونستر” ضمن برنامج الإنذار المبكر من الأمراض المعدية الذي تقوده وزارة الصحة الألمانية ، أن مقابض أبواب مراحيض #المطارات تشكل نقطة تجمع كبرى وانتقال للفيروسات حول العالم عبر المسافرين.

ووفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية ، حث واضع الدراسة وزارات الصحة في العالم على الاهتمام بتعقيم دورات المياه، وخصوصًا مقابض الأبواب. كما دعا المسافرين، وكل المواطنين، إلى غسل اليدين بالصابون بعناية بعد الانتهاء من استخدام المراحيض، باعتباره أول إجراءات الوقاية.

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