مقتل و إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمطار في فلوريدا

أكد مسؤول الإدارة المحلية في مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا الأمريكية “مقتل العديد من الأشخاص” مع وجود مشتبه به في السجن بعد حادث إطلاق نار في مطار فورت لودرديل – هوليوود الدولي.

وكانت تقارير سابقة قد افادت بوقوع إطلاق نار اليوم الجمعة بالدور السفلي بمطار فورت لوديرديل بولاية فلوريدا الأمريكية، وقالت الشرطة في موقع الحادث إن عدد الضحايا لا يقل عن ستة أشخاص.

وقالت محطة (إم.إس.إن.بي.سي) نقلا عن مصادر لم تسمها في سلطات إنفاذ القانون إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص وتوفي ثلاثة منهم كما اعتقل مشتبه به بعد حادث إطلاق نار في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي في فلوريدا اليوم الجمعة.

وقال المطار في حسابه على تويتر “ثمة حادث يجري حاليا في صالة الركاب الثانية عند منطقة استلام الحقائب.”

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المطار على الفور للتعليق.

وأظهرت لقطات بثتها محطات إخبارية أن مسؤولين أمنيين جمعوا الركاب في عدة مناطق ومنعوهم من الخروج بما في ذلك في منطقة واحدة مفتوحة على الأقل.

وقال آري فليشر وهو سكرتير إعلامي سابق للرئيس جورج دبليو بوش على حسابه على تويتر إنه حدث إطلاق نار و”الكل يركض”.

وأضاف “يبدو أن الجميع هادئون الآن لكن الشرطة لا تسمح لأي شخص بمغادرة المطار- على الأقل من المنطقة التي أنا فيها”. (AFP-REUTERS-DPA-DW)

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