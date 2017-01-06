نقيب فناني بشار الأسد و ممثل اللاذقية في برلمانه ممتعض من عرض مسلسلات الفنانين المعارضين ” الخارجين عن ناموس الوطن ” على شاشة التلفزيون النظامي !

قالت وسائل إعلام موالية، إن عضو برلمان بشار الأسد عن محافظة اللاذقية ونقيب الفنانين “زهير رمضان”، انتقد بشدة حكومة عماد خميس وتجاهلها لدور “الفنانين الوطنيين”.

ونقل الإعلام الموالي عن رمضان قوله في إحدى جلسات مجلس الشعب، بحسب ما رصد عكس السير : “لماذا تستفزوننا وتذلوننا بعرض عبد الحكيم قطيفان ومكسيم خليل وجمال سليمان على الشاشات الوطنية”.

وأضاف الممثل الذي اشتهر بدور “المختار بيسة” في مسلسل ضيعة ضايعة : “ليش أنا كل يوم غصبا عن أبو اللي خلفني كمواطن عربي سوري أرى يوميا عبد الحكيم قطيفان على شاشاتنا الوطنية أليس ذلك معيباً؟”.

وقال البيسة : “قطيفان يسب بلدنا ويستقدم الأجنبي لاحتلاله وتمزيقه فكيف يتم عرضه على شاشة وطنية إلى جانب مكسيم خليل وجمال سليمان وغيرهم من اسماء الخارجين عن ناموس الوطن والانتماء لأرضه الطيبة”.

وطالب النقيب رئيس الحكومة بإعادة النظر بكل ما يجري، على حد تعبيره، وقال : “نريد قرارا جرئيا من رئيس الحكومة بأن يتم إقفال أي محطة تعرض مسلسلا لأحد المشبوهين من هؤلاء الذين تم ذكرهم .. ما يجري على القنوات الوطنية عيب ولا يجوز من أجل دم شهدائنا الذي تم سفحه .. أين هي المصداقية في قنواتنا”.

وتوجه رمضان إلى خميس بالقول : “لماذا يباع الفنان السوري في سوق النخاسة ويتم سحق كل فنان سوري بقي في سورية”، مهاجما مؤسسة الانتاج الإذاعي والتلفزيوني وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها تجاه الفنانين السوريين مقارنة بغيرهم من الفنانين العرب الذين يتم التعاقد معهم.

وكشف رمضان أنه تم مؤخراً “استقدام فنانين وفنانات من خارج سورية للعمل في أحد المسلسلات وكانت أجورهم على التوالي /18/ مليون ل س و/15/ مليون ل س و/20/ مليون ليرة وعندما انتهوا من تصوير المسلسل ذهبوا للإقامة في بيروت”، مضيفا : “أما الفنانون هنا فهم يتسولون”.

وتابع : “زميلاي في المجلس عارف الطويل وأحمد اسكندر أحمد لم يدخلوا يوماً مؤسسة الانتاج الإذاعي والتلفزيوني ليقفوا أمام إحدى الكاميرات في الوقت الذي يتم فيه التعاقد مع فنانين من خارج سوريا .. هل نحن أبناء هاجر وهم أبناء سارة ؟”.

وبين رمضان أن مؤسسة الانتاج الوطنية خسرت حتى الآن /600/ مليون ليرة سورية، وقال لخميس : “لماذا تحافظون عليها ولا يتم إغلاقها”.

من جهتها ردت “المؤسسة العامة للانتاج التلفزيوني والإذاعي”، عبر مكتبها الصحفي، على اتهامات رمضان، بالقول : “نستغرب كيف لعضو مجلس الشعب ان يقع في هذا الكم الكبير من التناقضات حتى غابت الحقيقة عن مجمل ما قال به في ما يخص المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والاذاعي. فمثلا حول تشغيل الفنانين العرب لم تتعاقد المؤسسة مع أي فنان غير سوري حتى الآن علما بأن التعاون مع الفنانين العرب ليس عيبا وهو طموح ينسجم مع دورنا القومي. اما تشغيل الفنانين المقيمين خارج سورية فالمؤسسة تعاقدت مع اثنين فقط هما سلوم حداد وكان أجره ضمن التعرفة، و الفنان باسم ياخور الذي تبرع بأجره كاملا لأسر شهداء الجيش العربي السوري”.

يذكر أن رمضان سبق له وأن فصل العديد من الفنانين المعارضين لنظمه بحجة عدم تسديدهم للرسوم النقابية.

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