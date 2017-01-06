وزير الدفاع التركي : مقاتلو درع الفرات يخوضون حرب شوارع في الباب .. و سنقوم بأنفسنا بـ ” تنظيف منبج من الإرهاب “

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق، اليوم الجمعة، إن تركيا والمنطقة تدفعان ثمن اختيار الولايات المتحدة لفصيل كردي سوري شريكاً في المعركة ضد تنظيم داعش.

وقال لقناة “خبر ترك”، إن واشنطن تقدم أسلحة لوحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة قوة معادية، لكنه أضاف أن من المبالغة القول إنها تفعل ذلك عن قصد بهدف تأجيج الإرهاب في تركيا.

وأضاف إشيق أن مقاتلي درع الفرات الذين تدعمهم أنقرة يخوضون حرب شوارع مع تنظيم داعش في مدينة الباب، مشيراً إلى أن التقدم في استعادة المدينة تباطأ بسبب الحرص على عدم سقوط ضحايا من المدنيين.

وحول وجود وحدات الحماية الكردية في مدينة منبج، شدد وزير الدفاع التركي على أن عدم التزام الولايات المتحدة بالوعد الذي قطعته حيال خروجها من منبج، وبشكل تام، يعني أن تركيا سوف تقوم بنفسها بتنظيف المنطقة المشار إليها من الإرهاب. (REUTERS-ANADOLU)

عكس السير