وفاة الممثل الهندي المخضرم أوم بوري

توفي الممثل الهندي المخضرم أوم بوري توفي اليوم الجمعة، في مومباي، عن عمر ناهز الـ66 عاما، وفق ما ذكر الممثل أموبام خير.

وأضاف خير، وهو صديق مقرب من الراحل أوم بوري، إن الممثل توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.

ووفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، صنع بوري لنفسه اسما في الثمانينيات من القرن الماضي من خلال السينما البديلة، التي استقطبت جمهورا في الهند، وجسد شخصيات عدة لا تنسى صورت مشاعر الغضب والقلق في تلك الفترة.

كما شارك في عدد من الأفلام الأميركية والبريطانية مثل (ذا ريلاكتنت فاندامنداليست) و(إيست إيز إيست)، وكان أحدثها فيلم (ذا هندريد فوت جيرني).

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