وكيل بانيجا يتحدث عن إمكانية رحيل موكله إلى الصين

ادعى أحد وكلاء اللاعب الدولي الأرجنتيني إيبر بانيجا أنّ الأخير قد يقبل بأحد العرضين المقدمين له للانتقال إلى الدوري الصيني لكرة القدم ، وذلك بالموازاة مع نفي وكيل أعماله الرئيسي، مارسيلو سيمونيان، وجود اهتمام من نادي إيفرتون الإنكليزي، مشددًا على بقاء موكله في صفوف فريقه الحالي انتر ميلان الإيطالي.

وقد كشفت قناة “سبورت إيطاليا” عن اتصالها بأحد ممثلي اللاعب إيبر بانيجا وأنّه قد أكد لها قائلاً: “يوجد عرضين ملموسين من هيبي تشاينا فورتشون وبكين جوان، ربما يغادر الإنتر”.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، فقد أشارت العديد من التقارير في الأيام القليلة الماضية، أنّ انتر ميلان قد يقدم على بيع بانيجا في ظل حاجة النادي الإيطالي لتصحيح أوضاعه الاقتصادية تماشياً مع قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، مثلما قد يبيع أيضاً لاعبين آخرين على غرار كجوفري كوندوبيا و فيليبي ميلو ودافيدي سانتون.

وكان ايبر بانيجا، البالغ من العمر 28 عاماً، قد انضم لانتر ميلان في الصيف الماضي، قادماً من نادي إشبيلية الإسباني في صفقة مجانية، حيث أمضى متوسط الميدان الأرجنتيني عقداً مع “الأفاعي” إلى غاية يونيو 2019.

وبعد أن كان أحد ركائز المدرب المُقال الهولندي فرانك دي بور، وجد بانيغا نفسه بعيداً عن خطط المدرب الجديد، الإيطالي ستيفانو بيولي، ما جعله يفكر في الرحيل بحثاً عن تحدٍ جديد يضمن له اللعب كأساسي ضمن نادٍ آخر.

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