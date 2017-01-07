أستراليا : الشرطة تكتشف إرسال ” ثعابين حية ” عبر البريد !

أصبح العثور على الثعابين في أماكن غريبة أمر عادي، إذ أن الشرطة الأسترالية تحقق في اكتشافها وجود ثلاثة ثعابين حية أرسلت عبر البريد في ولاية ساوث ويلز.

وذكرت صحيفة «تليغراف» البريطانية أنه العمال في مركز البريد بضواحي نيوكاسل الشمال غربية استدعوا الشرطة، فور عثورهم على الأفاعي في الرابع من كانون الثاني (يناير) الجاري.

وذكرت الشرطة أنه تم التواصل مع خبير تعامل مع الثعابين، ووجد ثلاثة منها يتراوح طولها بين 0.2 إلى 1.2 متر داخل رزمة، ولم يتم التأكد من أنواعها في هذه المرحلة.

وأضافوا أنه تم إعطاء الثعابين إلى السلطة المناسبة لتعتني بهم.

وكانت هذه آخر قصة مقلقة عن ثعابين تخرج من أستراليا منذ بداية العام الجديد، بعدما انتشرت الحادث الذي تجمدت فيه سيدة وهي تقود سيارتها لرؤيتها ثعباناً أسود ذا بطن حمراء يظهر من أسفل ماسحة زجاج سيارتها الأمامي، وقصة ثعبان بني قاتل ابتلع ثعبان بيثون بالكامل. (الحياة)

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