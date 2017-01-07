ألمانيا : إستمرار توافد اللاجئين عبر طريق البلقان على الرغم من إغلاقه

قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، إن اللاجئين لا يزالون يتوافدون عبر طريق البلقان بالرغم من إغلاقه.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه بعد إغلاق طريق البلقان في آذار من عام 2016 وحتى نهاية العام، فقد استمر توافد الآلاف من اللاجئين عبر ذلك الطريق.

ووفقاً لصحيفة “راينشنه بوست”، ففي مدينة دوسلدورف شمال ألمانيا، قالت الشرطة إن عدد المهاجرين / اللاجئين في الفترة ما بين نيسان وحتى نهاية كانون الأول بلغ 6850.

وبلغ إجمالي اللاجئين المسجلين سواء الذين أتوا عبر البلقان أو أولئك الذين جاؤوا عبر ايطاليا منذ نيسان الماضي 14350 لاجئاً.

وذكرت الصحيفة أن أعداد اللاجئين في مدينة باساو قد انخفض بشكل ملحوظ حيث كان عددهم في شهر كانون الثاني 24 ألفاً، ليصبح في كانون الأول 300 لاجئ فقط، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وفى الفترة من شهر كانون الثاني (الماضي) وحتى نهاية تشرين الثاني، ضبطت الشرطة 105872 “متسلل غير شرعي” منهم حوالي 67366 على الحدود النمساوية الألمانية و 9028 في المطارات و 6770 عند الحدود مع سويسرا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إن تلك الأعداد لا تصور الحصر الكلي للهجره غير الشرعية لألمانيا، وذلك لفرض مراقبة على الحدود الألمانية النمساوية فقط.

عكس السير