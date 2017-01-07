ألمانيا : تزايد عدد الطلاب القصر في الجامعات الألمانية

قالت صحيفة شبيغل الألمانية، إن عدد الطلاب القصر في الجامعات الألمانية زاد بشكل حاد وهو أمر لم يحدث من قبل.

وطبقاً لما ورد عن المكتب الإحصائي فقد بلغ عدد الطلاب الجدد الذين هم دون الثامنة عشر 3737 طالباً، في الجامعات الالمانية للعام الدراسي 2015/2016، وذلك مقارنة بعام 2004 حيث بلغ عددهم 393.

وبالرغم من التزايد الهائل لهؤلاء الطلاب إلا أنهم لا يمثلون سوى 7% فقط من إجمالي الطلاب الجدد.

وأشارت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أنه “نظرياً لا يسمح للطلاب تحت الـ 18 عاماً، استخراج بطاقة مكتبية ولا يسمح لهم بشرب الخمور بنسبة عالية علاوة على الرحلات والاشتراك في النشاطات الرياضية التابعة للجامعة حيث يتعين عليهم أخذ تصريح من الجامعة قبل المشاركة.

أما الحال في ولايتي بادن فورتمبيرغ ونورد راين فيستفالين، فالأمر مختلف تماماً، بحسب الصحيفة، حيث تم تغيير القوانين الخاصة بالجامعات في هاتين الولايتين ليعتبر الطلاب دون سن الثامنة عشر راشدين بالقدر الكافي لإتمام متطلباتهم الدراسية وبالتالي فهم ليسوا بحاجة لتوقيع الوالدين لاستخراج البطاقة المكتبية أو التسجيل للامتحانات.

عكس السير