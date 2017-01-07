ألمانيا : خطة بافارية مثيرة للجدل بشأن سياسة اللجوء

تعتزم حكومة ولاية بافاريا الألمانية تقديم خطة تتجاوز المطالبة بوضع حد أقصى لأعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا إلى ممارسة تأثير على سياسة اللجوء في كامل ألمانيا.

ونقلت صحيفة “مونشنه ميركور” السبت عن الخطة التي تحمل عنوان “لكي تبقى ألمانيا هي ألمانيا” قول الحكومة إنه يتعين التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء بصورة أشد صرامة داخل ألمانيا وعلى حدودها.

وقرر الحزب المسيحي الاجتماعي، ذي الأغلبية في بافاريا، خلال اجتماعه السنوي الذي عُقد في دير “سيون” المطالبة بوضع حد أقصى لأعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء في ميونخ، عاصمة الولاية، لإقرار الخطة الشاملة لسياسة اللجوء يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن هورست زيهوفر، رئيس الحزب ورئيس وزراء الولاية، هو نفسه من وضع هذه الخطة. (DPA)

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