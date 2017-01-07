ألمانيا : عراك بين سوريين و عراقي و تركي ينتهي بهم في السجن

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن شباناً من جنسيات مختلفة تعاركوا في مركز للتسوق بمدينة شفيرين، عاصمة ولاية ميكلينبورغ فوربومرن، شمالي ألمانيا، وأن الشرطة قبضت عليهم.

وأفاد موقع “أبوسيتسون 24” الألماني المحلي، بأن العراك وقع صباح الخميس الماضي، بين 3 سوريين (بين 18 و24 عاماً)، وعراقي (31 عاماً) وتركي (49 عاماً).

ونتج عن العراق الذي لم تعرف أسبابه، بحسب ما ترجم عكس السير، إصابة العراقي ونقله إلى مشفى “شفيغينر هيليوس”.

وألقت الشرطة القبض على السوريين الثلاثة، وأودعتهم الحجز على ذمة التحقيق.

عكس السير