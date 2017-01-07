ألمانيا : قيادية في حزب ميركل تنقل هدية لها من لاجئ إيراني متضامن مع الثورة السورية

تسلمت يوليا كولكنر، الرئيسة المحلية للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، هدية من لاجئ إيراني لتسليمها للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وكان طالب اللجوء الإيراني سعى لإرسال الهدية، وهي عبارة عن لوحة نحتية، إلى ديوان المستشارية في برلين عبر البريد في كانون أول/ ديسمبر الماضي، إلا أن الطرد الذي سلمه لأحد مكاتب البريد في مدينة ناونهايم بولاية راينلاند-بفالتس تسبب في جلب وحدة شرطية مكونة من 9 رجال شرطة وكلب متخصص في الكشف عن المواد المتفجرة بعدما ارتابت موظفة البريد في الطرد.

وتسلمت كلوكنر الهدية من الفنان الهاوي وأسرته في ناونهايم.

ويريد الإيراني بهذه الهدية التعبير عن شكره للمستشارة ميركل على استعدادها لمساعدة اللاجئين.

وتعتزم كلوكنر تسليم الهدية لميركل الأسبوع المقبل خلال اجتماع مغلق للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل على المستوى الاتحادي في مدينة بيرل بولاية زارلاند.

وتظهر على اللوحة المنحوتة من الخشب يدان تمتدان لبعضهما البعض وعلما ألمانيا والثورة السورية، وكُتب أعلى اللوحة عبارة “شعور طيب”.

وقالت كلوكنر في بيان: “هذه بادرة طيبة أسعدتني”، موضحة أنها أعلنت لذلك استعدادها لتوصيل هدية طالب اللجوء الإيراني إلى المستشارة. (DPA)

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