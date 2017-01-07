ألمانيا : لوفتهانزا تعتزم تعيين 3000 موظف جديد خلال العام الحالي

تعتزم شركة لوفتهانزا مواصلة ما فعلته في الأعوام الماضية وتعيين الاف الموظفين الجدد خلال العام الحالي، وأعلنت أكبر شركة طيران ألمانية أن لوفتهانزا تبحث عن أكثر من 3000 موظف للتعيين في كل قطاعات الشركة.

وأوضح متحدث باسم لوفتهانزا أن أغلب الموظفين الجدد سيحلون في وظائف في ألمانيا، ولفت إلى أن التعيينات الجديدة ستتم بناء على عقود تعريفة الأجور السارية لكل وظيفة، وتابع المتحدث أن من بين الوظائف المطلوبة 2200 مضيف جوي، سيعمل منهم 1400 شخص في مطاري فرانكفورت وميونيخ، ومن المنتظر أن يعمل 500 شخص لدى شركة سويس اير المملوكة لمجموعة لوفتهانزا، و200 شخص لدى شركة يورووينجز و100 شخص لدى شركة الخطوط الجوية النمساوية.

كما تخطط لوفتهانزا لتعيين 200 موظف آخر في الخطوط الجوية النمساوية بالإضافة إلى نحو 450 شخصا لدى القطاع التكنولوجي التابع للوفتهانزا، تجدر الإشارة إلى أن مجموعة لوفتهانزا، يعمل لديها 120 ألف شخص على مستوى العالم، وتعد الشركة هي أكبر جهة عمل في ولاية هيسن حيث يبلغ عدد العاملين لديها هناك 37 ألف شخص. (DPA)

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