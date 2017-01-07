ألمانيا : محكمة تقضي لصالح 100 لاجئ سوري و تمنحهم حق اللجوء بدلاً من ” إقامة السنة “

حصل 100 طالب لجوء سوري على صفة لاجئ بعد قرار قطعي للمحكمة الإدارية العليا في ولاية تورينغن، التي قضت لصالحهم ضد الحكومة الألمانية ممثلة بالمؤسسة الاتحادية للهجرة واللاجئين التي رفضت منحهم صفة لاجئ واكتفت بمنحهم الحماية المحدودة (إقامة السنة) فقط.

وأفادت المحكمة التي مقرها مدينة فايمر (شرق ألمانيا) يوم الجمعة بأن القرار قطعي وليس هناك مجال للطعن ضده.

وقبل الوصول إلى المحكمة الإدارية العليا، كان هؤلاء اللاجئون السوريون قد طعنوا بقرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أمام المحكمة الإدارية في مدينة ماينينغين في ولاية تورينغن، وكان المكتب قد منحهم “الحماية المحدودة” التي تقضي بإعطاء طالب اللجوء حق الإقامة لمدة سنة ولا تسمح له بلم شمل عائلته.

ويرى القضاة أنه في حال ترحيل السوريين أو عودتهم طواعية إلى بلدهم، هناك خوف من تعرضهم للملاحقة بسبب الاشتباه بأنهم منتقدون أو معادون للنظام السوري. (Deutsche Welle)

عكس السير