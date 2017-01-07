ألمانيا : منفذ هجوم الشاحنة في برلين برلين ربما حصل على سلاح من سويسرا

ذكر التلفزيون الألماني (زد دي إف) إن رجلا تونسيا قتل 12 شخصا الشهر الماضي بدهسهم بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين قام بعدة زيارات إلى سويسرا وربما حصل على سلاح من هناك استخدمه لخطف الشاحنة التي نفذ بها الهجوم.

وتحدث التلفزيون عن احتمال حصول أنيس العامري- وهو تونسي فشل في الحصول على حق اللجوء- على السلاح في سويسرا وقال “الكثير يدلل على ذلك في التحقيقات حتى الآن”.

وأضاف تقرير التلفزيون- الذي لم يذكر مصدرا- أن تحليل بيانات من هاتف العامري المحمول تشير إلى أنه زار سويسرا عدة مرات. وقتل العامري في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في ميلانو بإيطاليا في 23 ديسمبر كانون الأول.

وقال مكتب الادعاء العام في سويسرا يوم الأربعاء إنه فتح تحقيقا جنائيا يتعلق بهجوم برلين في 19 ديسمبر كانون الأول.

ولم يؤكد المكتب أو ينفي أن المشتبه به أقام في سويسرا أو حصل على سلاحه من هناك.

وقالت المتحدثة باسم المكتب في بيان السبت “فتح مكتب الادعاء العام في سويسرا تحقيقا جنائيا ضد أشخاص مجهولين بناء على معلومات تلقاها من الخارج”.

وأضافت أن المعلومات التي تلقاها المكتب متعلقة ببيانات اتصال مرتبطة بالعامري.

وتابعت قائلة “الهدف من التحقيق الجنائي هو استيضاح أي نقاط اتصال محتملة في سويسرا يمكن أن تهم زملاء أجانب” وأضافت أن ذلك ينطبق على معلومات عن الأشخاص والأسلحة.

وقالت “في الوقت الراهن ليس هناك معلومات مؤكدة”. (REUTERS)

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