ألمانيا : وفاة فتى سوري لاجئ متأثراً بإصابات لحقت به جراء تعرضه لضرب مبرح على يد ” مجهولين ” ليلة رأس السنة

توفي لاجئ سوري قاصر، يوم أمس السبت، متأثراً بالإصابات التي لحقت به جراء تعرضه للضرب على يد من قالت الشرطة إنهم “مجهولون”، ليلة رأس السنة في مدينة بريمن.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ يبلغ من العمر 15 عاماً، وكان لجأ إلى ألمانيا مع عائلته.

ولا زالت خلفية الحادث مجهولة ولا توجد أي دلالات على أنها تمت على خلفية “معاداة الأجانب”، بحسب الشرطة.

وقالت صحيفة “فيسر كورير” الألمانية، إن متحدثاً باسم النيابة العامة في بريمن صرح لها بأن “الفاعلين ليسوا ألماناً، ما يعني استبعاد وجود خلفية يمينية متطرفة للحادثة”.

وعقدت شرطة بريمن مؤتمراً صحفياً يوم أمس الجمعة، قالت فيه إنه “بحسب روايات شهود عيان، فقد تعرض الشاب للضرب من قبل عدة أشخاص بعد منتصف الليل بقليل، في شارع “لوسومر هايده”.

ولشدة إصابته، تم نقل الفتى إلى المشفى حيث رقد في غيبوبة، قبل أن يفارق الحياة يوم أمس.

وأضافت الشرطة بأنها ستعلن لاحقاً عن معلومات تفصيلية عن الحادثة وخلفياتها.

عكس السير