ألمانيا : ولاية بافاريا تقلل من فرص الحصول على عمل لطالبي اللجوء الذين لا يتوقع بقاؤهم

زادت حكومة ولاية بافاريا العقبات أمام اللاجئين الباحثين عن فرص عمل في ألمانيا.

وأشار موقع “هاندلسبلات” المحلي، إلى أن الولاية أصدرت تعميماً على دوائر الهجرة في 19 من كانون الأول الماضي، يقضي بمنح تصريح عمل للاجئين لديهم فرص كبيرة في البقاء في ألمانيا فقط.

وأشارت وزارة الداخلية المحلية في بافاريا، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن اللاجئين الذين لديهم فرص كبيرة في البقاء هم من إريتريا والعراق وإيران والصومال وسوريا.

ونصحت وزارة الداخلية موظفي مكاتب الهجرة وشؤون الأجانب، بأن يطلعوا على نسب الحماية للجنسيات المذكورة أعلاه وذلك بالسؤال عن احتمالية فرص بقائهم.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه كلما تضاءلت نسبة الحماية الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، كلما لعب ذلك دوراً قوياً في الحصول على تصريح العمل.

وذكرت صحيفة “زود دويتشه”، أن المتأثرين من هذا التعميم هم اللاجئون الذين لم يتم البت بعد في طلبات لجوئهم وأن الهدف من ذلك الاستعداد لترحيل من ليس لديه فرص في البقاء بدلاً من التشبث بالإقامة.

عكس السير