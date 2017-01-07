إحتياطي النقد الأجنبي الصيني عند أدنى مستوى في 6 أعوام

تراجع احتياطي النقد الأجنبي الصيني إلى أدنى مستوى في ست أعوام، خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي، وبالتحديد منذ 2011، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم السبت عن البنك المركزي في بكين.

وهبط احتياطي النقد الأجنبي الصيني، إلى 3.011 تريليونات دولار أمريكي، هبوطاً بنحو 41 مليار دولار عن قيمته المسجلة في نوفمبر/ تشرين ثاني السابق عليه.

وعلى أساس سنوي، هبط احتياطي النقد الأجنبي الصيني بنسبة 9.6% نزولاً من 3.33 تريليونات دولار في ديسمبر/ كانون أول 2015.

وتشهد العملة الصينية هبوطاً أمام سلة العملات الرئيسية، مع تباطؤ نمو الصادرات، ومحاولات البنك المركزي دعم عملته بتنفيذ عمليات شراء كبيرة. (ANADOLU)

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