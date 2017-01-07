إسبانيا تكشف عن عدد اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم .. و منظمة تندد بتقصير الحكومة : تحتاجون 43 عاماً للوفاء بوعودكم !

استقبلت إسبانيا عام 2016، حوالي 900 لاجئ، في رقم يكاد لا يذكر أمام الرقم الذي وعدت الحكومة باستقباله وفق اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي (17300).

ووفق المعلومات التي أوردتها شبكة “أنتينا” الإسبانية، وترجمها عكس السير، فإن اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) انتقدت التقصير الحكومي، وقالت إن إسبانيا ستحتاج 43 عاماً للوفاء بالتزاماتها إن استمر الوضع على ما هو عليه.

وقامت الحكومة الإسبانية التي يرأسها مريانو راخوي (الحزب الشعبي اليميني) بإعادة توطين 609 لاجئين من إيطاليا واليونان و 289 من تركيا ولبنان.

وكشفت وزارة الداخلية الإسبانية، أن عدد السوريين الذين تم استقبالهم في إسبانيا وصل إلى 717.

واعترفت الحكومة الإسبانية بتقصيرها، وتعهدت باستقبال حصتها كاملة قبل انتهاء العام الحالي، وفق ما أكد رئيس مجلس النواب وزير الشؤون الخارجية ألفونسو داستيس.

وقال داستيس : “سيتم اعتماد الحالات الأكثر استثنائية، إلى جانب الحالات الإنسانية الحرجة”، وأكد أنه “سيتم التأكد من اللاجئين بشكل دقيق جداً تفادياً للخلط بين الإرهابيين واللاجئين”.

عكس السير