إسرائيل تعلق 6 ملايين دولار من إسهاماتها للأمم المتحدة احتجاجاً على إدانة الاستيطان

أعلنت إسرائيل عن تقليص إسهاماتها المالية للأمم المتحدة احتجاجاً على قرار مجلس الأمن، الذي يطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية .

وقال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية السبت، إن ” دولة إسرائيل قررت للعام 2017 تعليق جزء مهم من إسهاماتها السنوية للأمم المتحدة ويقدر هذا الجزء بنحو ستة ملايين دولار (7ر5 مليون دولار)”.

وأوضح المتحدث أن هذا المبلغ يساوي ما تخصصه الأمم المتحدة من ميزانيتها لصالح “منظمات مناوئة لإسرائيل” تابعة للمنظمة الدولية، تعمل لخدمة الفلسطينيين، منها منظمة تعمل في مجال الحقوق الفلسطينية.

من جانبه، كتب داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة على تويتر أن تقليص الإسهامات، هو رد فعل على قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن مدفوعات إسرائيل السنوية للأمم المتحدة تبلغ في الوقت الراهن نحو 38 مليون يورو، وذلك حسبما ذكر التلفزيون الإسرائيلي استناداً إلى البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الأمم المتحدة.

ويسكن في الوقت الراهن نحو 600 ألف إسرائيلي في 125 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. (DPA)

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