إصابة رجل أثناء هروب فهد من شبكة اصطياده في الهند ( فيديو )

قالت وكالة (أيه.إن.آي) الهندية للأنباء إن رجلا واحدا على الأقل أصيب بجروح خطيرة يوم الاثنين (2 يناير) عندما حاول سكان محليون وسلطات الحياة البرية الإيقاع بفهد ضل طريقه إلى داخل منطقة سكنية في ولاية البنغال الغربية بالهند.

وتُظهر لقطات فيديو مجموعة من الرجال يجدون صعوبة في اصطياد الحيوان البري باستخدام شبكة قبل أن يتحرر ويعدو هاربا بسرعة من المكان في بلدة رايجانج.

وقال سوميت ناندي وهو متطوع من منظمة حقوق الحيوان التي تحمل اسم (أناس من أجل الحيوانات) “بُذلت جهود كبيرة للسيطرة على فهد دخل منطقة سكنية لكنه أسقطنا أرضا. أصيب رجل بجروح. واعتبارا من الآن لا نعرف ما إذا كنا سنستطيع استعادته (الفهد) لأننا لا نعرف مكان وجوده.”

وتلقى المصاب العلاج في مستشفى قريب.

وكثيرا ما تتسبب الحيوانات البرية مثل النمور والفهود والفيلة في أضرار وتؤدي أيضا إلى سقوط قتلى في القرى المتاخمة لمناطق الغابات لأنها في كثير من الأحيان تضل طريقها إلى المناطق المأهولة بالبشر أثناء بحثها عن الطعام. (REUTERS)

