إعلام النظام : محافظة اللاذقية تقدم 55 طناً من الحمضيات لأهالي درعا ” مجاناً “

قالت وسائل إعلام موالية، إن محافظة اللاذقية قدمت 55 طناً من الحمضيات المتنوعة لأهالي محافظة درعا ليتم توزيعها مجاناً على المواطنين في مدن درعا وازرع والصنمين والمناطق التابعة لها، وذلك بالتعاون بين مجالس المدن والشعب الحزبية ولجان الأحياء.

ونقل الإعلام الموالي عن رئيس الدائرة الفنية في مجلس مدينة درعا خالد الطراد قوله إن “حصة مدينة درعا تبلغ نحو 12 طناً من الحمضيات ستوزع على أسر الشهداء ومراكز الإقامة المؤقتة والمهجرين بالدرجة الأولى”.

وأوضح أنه “سيتم توزيه 4 كيلو غرامات لكل عائلة من المواطنين مجاناً، موجهاً الشكر لأبناء محافظة اللاذقية على هذه المبادرة”.

وختمت المصادر الموالية التي تناقلت الخبر بالقول إن “محافظة اللاذقية قدمت سابقاً نحو 100 طن من الحمضيات، ليتم توزيعها مجاناً على وحدات الجيش المنتشرة في محافظة درعا الشهر الماضي”.

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