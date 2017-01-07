الدوري الإسباني : الريال يقسو على غرناطة بخماسية و يعادل رقماً قياسياً مثيراً لبرشلونة

استأنف #ريال_مدريد مسيرته في #الدوري_الإسباني لكرة القدم بفوز ساحق ومتوقع 5-0 على غرناطة اليوم السبت في الجولة السابعة عشر من المسابقة ليعادل بهذا إنجاز برشلونة في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم على مدار 39 مباراة متتالية في مختلف البطولات.

وأكد الريال على انطلاقته القوية في بداية العام الجديد والذي يتمنى الفريق أن يكون امتداداً للمسيرة الرائعة التي قدمها الفريق في 2016 تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وبعدما استهل الريال مسيرته في 2017 بفوز رائع 3-0 على إشبيلية الأربعاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر لمسابقة كأس ملك إسبانيا، عادل الفريق اليوم إنجاز برشلونة وأصبح بحاجة إلى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في مباراة واحدة أخرى ليحقق رقما قياسيا جديدا يضاف إلى رصيد النادي “الملكي” من الأرقام القياسية.

وكان الفوز على إشبيلية الأربعاء الماضي أفضل هدية من الريال لمدربه زيدان في ذكرى مرور عام كامل على توليه مسؤولية تدريب الفريق ولكنه عزز الهدية اليوم بمعادلة رقم قياسي مثير للمنافس العنيد برشلونة.

وعزز الريال صدارته للدوري الإسباني بعد غياب لمدة أربعة أسابيع عن فعاليات البطولة بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية باليابان إضافة للعطلة الشتوية التي سبقت مباريات هذه الجولة.

ورفع الريال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق ست نقاط أمام برشلونة الذي يحل ضيفا على فياريال غداً في نفس الجولة وتتبقى للريال مباراة مؤجلة مع فالنسيا.

وتجمد رصيد غرناطة عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعدما مني اليوم بالهزيمة رقم 20 له مقابل تعادلين وفوز واحد في المواجهات ال23 التي خاضها أمام الريال في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإسباني علماً بأن الفوز الوحيد لغرناطة على الريال يعود إلى يناير (كانون الثاني) أيضاً ولكن في عام 1974.

وحسم الريال المباراة تماماً في شوطها الأول برباعية نظيفة سجلها إيسكو في الدقيقتين 12 و31 و الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 21 و27.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الخامس للفريق فيما تراجع الضغط الهجومي للريال بعد هذا الهدف، حيث ضمن الفريق نتيجة اللقاء واكتفى بالخماسية. ( DPA )

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