اليونان : الصقيع يقتل لاجئاً بعد ساعات من وصوله عبر تركيا

عثر على لاجئ”20 عاما” ميتا لشدة الصقيع الثلاثاء في شمال اليونان، بعد بضع ساعات من عبوره الحدود اليونانية التركية مع آخر مرافق له، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة المحلية.

وأوضح المصدر أن الشابين الأفغانيين عبرا ليل الاثنين الثلاثاء نهر أيفروس الذي يفصل بين تركيا واليونان ثم ناما في الحقول قرب قرية ديديموتيشو حيث انخفضت الحرارة في شكل كبير الى 13 درجة دون الصفر، وفجرا، لاحظ أحدهما أن رفيقه مات لشدة الصقيع فابلغ الشرطة، وتتعرض اليونان منذ اسبوع لموجة برد قارس وخصوصا شمالها.

وبعد الحد في شكل كبير من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر الجزر اليونانية في بحر ايجه في ضوء اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس، يحاول العديد من المهاجرين واللاجئين عبور الحدود البرية بين اليونان وتركيا للوصول إلى أوروبا، وتقول الشرطة أنها توقف عشرات من هؤلاء كل أسبوع. (AFP)

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