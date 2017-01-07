بالفيديو .. شرطي أمريكي يرمي طالبة على الأرض أثناء فض شجار مدرسي

في مشهد صادم، أظهر تسجيل مصور لحظة قيام شرطي أمريكي بطرح طالبة أرضاً بطريقة عنيفة على مرأى من زملائها في المدرسة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقط في مدرسة رولسيفل الثانوية بولاية نورث كارولينا الأمريكية، حشداً من الطلاب وهم يتجمهرون حول الطالبة والشرطي روبين دي لوس سانتوس قبل أن يعمد الأخير إلى حمل الطالبة بين ذراعيه وقذفها إلى الأرض.

وفي محاولة منه للسيطرة على الموقف وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، سحب الشرطي الطالبة من يدها واقتادها بعيداً عن المكان. ويذكر بأن الطالبة كانت تحاول الدفاع عن شقيقتها التي كانت تخوض شجاراً مع طالبة أخرى، قبل أن يصل الشرطي المسؤول عن أمن المدرسة ويحاول فض الشجار.

ولم يعرف مصير الطالبة المصابة، غير أن بعض التقارير تقول بأنها أصيبت بجروح طفيفة في الحادث ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيقاف الشرطي روبين عن العمل مؤقتاً حتى انتهاء التحقيقات في الحادث، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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