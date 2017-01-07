بشار الأسد يعدل مواداً من قانون خدمة العلم و يعتبر المصاب المتوفى من ميليشياته شهيداً

أصدر بشار الأسد القانون رقم 1 للعام 2017، القاضي باعتبار “العسكري المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته، شهيداً”.

ووفقا لنص القانون رقم 1، “يعتبر العسكري المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته من قبل المجالس واللجان الطبية المختصّة، شهيداً، وذلك بعد ثبوت أن إصابته ،التي أدت للوفاة، كانت بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية”.

ويُمنح “ذوو الشهداء وفقاً لأحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كشهيد”.

كما أصدر بشار القانون رقم 3 القاضي بإجراء بعض التعديلات على مادتين من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 (المتضمن قانون خدمة العلم)، والمتعلقتان بموافقات السفر للمكلفين والكفالة وإعفاءاتها.

وكان أبرز تلك التعديلات تحديد قيمة الكفالة بـ “50 ألف، ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام للجيش”.

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