بوغبا : 4 لاعبين بإمكانهم إيقاف هيمنة ميسي و رونالدو على لقب الأفضل عالمياً

أكد الفرنسي بول بوغبا المحترف في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن هناك أربع لاعبين بإمكانهم إيقاف هيمنة الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب “الأفضل عالميًا”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوغبا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وعن اللاعبين الأربعة أضاف بوغبا “هناك زلاتان إبراهيموفيتش في مانشستر يونايتد، بإمكانه أن يفعلها، صحيح أنه يبلغ من العمر 35 سنة، ولكن عندما ترى الطريقة التي يلعب بها وأسلوبه في تسجيل الإهداف، فإنك تدرك لماذا ظل صامداً في أعلى المستويات على مدى أكثر من عشر سنوات”.

وأضاف “هناك أيضاً إيدين هازارد (تشيلسي) ونيماردا سيلفا ولويس سواريز (برشلونة) الذين يبلون بلاء حسنا مع أنديتهم، ويسجلون العديد من الأهداف، إنهم لاعبون كبار، وإذا استمروا في التسجيل على هذا النحو، سيكون بإمكانهم أن يفعلوها، لكن عليهم أن يواصلوا التهديف”.

وهذا العام يتنافس على جائزة الأفضل عالميا التي يمنحها “فيفا”، ميسي، ورونالدو بجانب الفرنسي أنطوان غريزمان، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز بها يوم الإثنين المقبل. (ANADOLU)

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