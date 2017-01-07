بيكيه ينتقد ازدواجية التحكيم في إسبانيا

انتقد مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، ازدواجية التحكيم في بلاده عقب الخسارة يوم الخميس، في ملعب أثلتيك بلباو 1-2 بذهاب دور الـ16 من بطولة كأس الملك، في مباراة متوترة مليئة بالقرارات الجدلية وشهدت أكثر من حالة طرد.

وقال المدافع الدولي: “نريد أن نلعب كرة القدم وليس الروليت -القمار-، فهذا ما يسببه هذا التحكيم، كلنا رأينا مدريد-إشبيلية ، أتمنى أن يرتفع مستوى الحكام”.

وكانت الجماهير صبت غضبها في حكم لقاء سان ماميس، فرنانديز بوربالان، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لتغاضيه عن احتساب أكثر من ركلة جزاء واضحه للفريق الكاتالوني.

وصرح بيكيه: “نيمار كان يستحق ركلة جزاء واضحة للغاية، وكرتي أيضاً كانت تستحق ركلة جزاء، ولكن حسناً، نحن نعلم كيف تسير هذه الأمور”.

وفي نفس الوقت امتدح قلب الدفاع الأداء الذي قدمه الفريق الباسكي في المباراة وأبدى رضائه عن النتيجة “لعبوا بشكل جيد للغاية وكان بإمكاننا تسجيل هدف آخر، اقتربنا كثيراً من التعادل ولكن لم نتمكن في النهاية، الآمال لاتزال قائمة ونأمل أن نتفوق في كامب نو الأسبوع القادم”.

وكان ريال مدريد قد سحق نظيره إشبيلية في نفس الدور أول أمس بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً لاحتساب ركلة جزاء غير شرعية للفريق الملكي سجل منها الكولومبي جيمس رودريغيز الهدف الثالث، بحسب تقارير إخبارية. ( EFE )

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