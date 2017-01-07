ترامب : خسارة الديموقراطيين الفادحة و حرجهم الشديد دفعهم للحديث عن تدخل روسيا بالانتخابات

أرجع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الحديث عن التأثير الروسي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى “الخسارة الفادحة” التي مني بها الديمقراطيون.

وقال ترامب، اليوم السبت، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “السبب الوحيد للنقاش الدائر حول اختراق حسابات الحزب الديمقراطي، ذات الحماية الضعيفة، هو الخسارة الفادحة التي مني بها الديمقراطيون، والتي جعلتهم يشعرون بالحرج الشديد”.

وتوصل تقرير جديد للمخابرات الأمريكية نُزعت عنه السرية أمس الجمعة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بشن “حملة تأثير” في 2016 تستهدف انتخابات الرئاسة بهدف تقويض العملية الديمقراطية وتشويه المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال التقرير: “نؤكد مجددا أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يفضلون الرئيس المنتخب ترامب بشكل واضح”.

وأضاف: “ونؤكد أيضا أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يطمحون إلى دعم فرص انتخاب الرئيس المنتخب ترامب حيثما أمكن من خلال تشويه صورة الوزيرة كلينتون ووضعها علنا في مقارنة سلبية معه”. (ANADOLU)

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