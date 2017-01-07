ترجيحات بأنه ” يميني ” .. ألمانيا : عملية ضخمة للشرطة تنتهي باعتقال شاب و مصادرة كميات ضخمة من المتفجيرات من منزله ( فيديو )

قامت الشرطة في في مدينة “لاوترإيكن” في ولاية راينلاد بفالتس باعتقال شاب ألماني (18 عاماً) كان يخزن أكثر من 100 كيلوغرام من المتفجرات في منزله.

صحيفة “بيلد” قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المتفجرات تتوزع بين مفرقعات ممنوعة التداول و مواد متفجرة مصنعة يدوياً ومواد شديدة الاشتعال والخطورة من مختلف الأنواع.

وتم خلال العملية إخلاء المنطقة حول المنزل بقطر 100 متر، كما تم إنزال 87 قاطن فيها إضطراريا إلى إحدى المدارس.

وشارك في العملية أكثر من 66 شرطي و 46 رجل إطفاء و 10 من طواقم إسعاف، إضافة إلى خبراء ومفككي متفجرات.

الخبراء نقلو المتفجرات في كميات قليلة داخل صناديق معدنية وبفواصل زمنية، فيما تم نقل المتفجرات بدعم من الجيش الألماني.

وتحقق الشرطة في احتمال تخطيط الشاب إلى جانب شريك له (24 عاماً)، للتخطيط لتنفيذ هجوم، حيث وجد عند الشريك 45 كيلو غرام من المتفجرات أيضاً.

وقالت الشرطة إنها استثنت كونهما من خلفية إسلامية، وترجح أنهما يمينيان.

عكس السير