تركيا : القضاء على 1362 من داعش و 291 من ” بي كا كا ” منذ بدء درع الفرات

قال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، إن عملية درع الفرات، شمالي سوريا، أسفرت منذ بدئها في 24 أغسطس/ أب الماضي عن القضاء على ألف و362 من عناصر داعش و291 من عناصر منظمة “بي كا كا/ ب ي د” (الوحدات الكردية).

وأضاف البيان الصادر الجمعة أن العملية أسفرت أيضا عن إصابة 168 من تنظيم داعش، وإلقاء القبض على 6 من منتسبيه، بالإضافة إلى إصابة 4 من عناصر “بي كا كا/ ب ي د”، وتسليم 11 شخصا من التنظيم الأخير أنفسهم للقوات التركية.

وتم خلال العملية، قصف 969 هدفا، وتدمير ألفين و741 من المتفجرات يدوية الصنع، و 43 لغما بحسب البيان .

وأدت العملية إلى تحرير 226 منطقة سكنية بين اعزاز وجرابلس شمالي سوريا، على رقعة مساحتها ألف و870 كيلومترا مربعا.

وأشار البيان إلى العملية الهادفة لتحرير مدينة الباب شمالي سوريا من سيطرة داعش التي بدأت في 9 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قائلا إنه تم خلال العملية الوصول إلى الأحياء الخارجية غربي وشمالي المدينة، مضيفا أن العملية مستمرة ويتم ضمنها تدمير الأهداف التابعة للتنظيم في المدينة.

كما أفاد البيان أن القوات التركية مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة، لصد أي هجمات يمكن أن تشنها عناصر “بي كا كا/ ب ي د”، انطلاقا من عفرين ومنبج. (ANADOLU)

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