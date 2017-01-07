تركيا تتعقب مهربي اللاجئين على حدودها البرية مع أوروبا بالطائرات

تواصل قوى الأمن التركية، ملاحقة مهربي البشر على حدودها البرية مع أوروبا في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، بواسطة طائرات من دون طيار أو ما يسمى بـ”الدرون”.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن قوات الدرك التركي تراقب الحدود البرية للبلاد مع كل من اليونان وبلغاريا، بولاية أدرنة التي تعتبر المسار الأكثر استخداما من قبل الأجانب للانتقال إلى أوروبا.

وذكرت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة تتم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتلقي قوات الأمن القبض على العديد من المهاجرين غير الشرعيين أثناء محاولتهم العبور من الحدود بطرق غير شرعية.

ونتيجة لعمليات المراقبة المستمرة، تمكنت قوات الأمن خلال 2016، من ضبط أكثر من 17 ألف و194 مهاجرا غير شرعي، و 238 مهربا.

وبعد مثول المهربين للمحاكمة، تم اعتقال 120منهم، فيما تم تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة بهدف ترحيلهم إلى بلدانهم. (ANADOLU)

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