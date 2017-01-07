تركيا تغلق مضيقين بحريين بسبب الطقس

صرحت وكالة الأناضول للأنباء إن السلطات التركية أغلقت مضيقين بحريين أمام حركة الشحن اليوم السبت بسبب الثلوج الكثيفة التي تسببت في ضعف الرؤية.

وتسبب الطقس في إغلاق مضيق البوسفور الذي يمر عبر اسطنبول ومضيق الدردنيل في الجنوب، ويعتبر كلا المضيقين مهمين لخطوط شحن النفط والحبوب العالمية.

والمضيقان من أهم مضائق العالم في حركة النقل البحري للنفط، إذ يمر أكثر من ثلاثة في المئة من الإمداد العالمي خاصة من روسيا وبحر قزوين بشكل أساسي عبر الممرات المائية التي تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط. (REUTERS)

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