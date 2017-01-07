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تركيا : ولاية #هطاي تعتزم الأسبوع المقبل نقل اللاجئين #السوريين من مخيم تاكال بقضاء يايلاداغي إلى مخيم بوينويوغون الجديد بقضاء ألتن أوزو في الولاية

‏37 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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