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تركيا : ولاية #هطاي تعتزم الأسبوع المقبل نقل اللاجئين #السوريين من مخيم تاكال بقضاء يايلاداغي إلى مخيم بوينويوغون الجديد بقضاء ألتن أوزو في الولاية
37 دقيقة مضت ورد الآن
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تعتزم الأسبوع المقبل نقل اللاجئين #السوريين
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