جاويش أوغلو : سعي نظام الأسد للسيطرة على إدلب يؤدي لانهيار الهدنة

قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو،ليوم الجمعة، إن سعي النظام السوري للسيطرة على مدينة إدلب والخاضعة لسيطرة المعارضة “يؤدي إلى انهيار هدنة وقف إطلاق النار في البلاد، وانتشار الفوضى من جديد بها”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جاويش أوغلو، في مدينة نيويورك الأمريكية بعد اجتماع مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس.

وأضاف الوزير التركي مخاطبًا الأسد وقواته “هل تريدون حلاً سياسيًا أم عسكريًا؟ يجب أن تقرروا ماذا تريدون”.

وشدد على “ضرورة التزام الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار، فالحل السياسي، هو الأفضل للأزمة”.

وتابع جاويش أوغلو “النظام (السوري) أبدى رغبته بالحل السياسي قبل عشرة أيام، من خلال وثيقة وقع عليها، وروسيا ضمنت ذلك”.

وأوضح أن “اتفاق وقف إطلاق النار لا يسمح لأي طرف تحقيق مكاسب على حساب الآخر، أو السعي للسيطرة على أراض جديدة”. (ANADOLU)

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