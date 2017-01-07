حاولوا الوصول إلى سوريا .. مرسين : محكمة تقضي بحبس 4 شيشانيين بتهمة الانتماء لـ ” داعش “

أصدرت محكمة تركية في ولاية #مرسين جنوبي البلاد، اليوم السبت، قرارًا بحبس 4 أشخاص يحملون الجنسية الشيشانية بتهمة محاولة التسلل إلى سوريا والانضمام إلى صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتلقت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن مرسين، تلقت بلاغًا حول “استعداد 4 أشخاص يحملون الجنسية الشيشانية للسفر من بلدة “طرسوس” إلى ولاية هطاي بهدف التسلل إلى سوريا والانضمام إلى صفوف تنظيم داعش”.

ونفّذت فرق مكافحة الإرهاب التركية عملية في البلدة، وتمكنت من توقيف كل من “أحمد رافيا” و”منصور هطي” و”فؤاد الأنمار” و”حسين أماد”.

وعثرت الفرق التركية بحوزة الموقوفين على بطاقات مزورة تُمنح للاجئين السوريين بصورة مؤقتة.

وعقب انتهاء الاجراءات القانونية في مديرية الأمن، نُقِل الموقوفون إلى إحدى محاكم الولاية التي أصدرت بدورها قرارًا بحبسهم على ذمة التحقيق. (ANADOLU)

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