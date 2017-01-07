حلب : إرتفاع عدد ضحايا تفجير اعزاز إلى 60 شخصاً

ارتفعت حصلية ضحايا التفجير (سيارة مفخخة) الذي وقع في مدينة اعزاز بريف حلب إلى 60 وأكثر من 50 جريحاً، بحسب مصدر طبي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “الهجوم أسفر عن مقتل 60 مدنياً على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة”.

وفي وقت سابق اليوم، قال المسؤول بالدفاع المدني في المدينة، إياد شيخ رزوق، إن “20 شخصاً راحوا ضحية التفجير وجرح العشرات في تفجير سيارة مفخخة بمدينة اعزاز″.

وأضاف رزوق أن “التفجير وقع قرب مبنى المحكمة الشرعية، وألحق أضراراً كبيرة بالمبنى، والمحلات المجاورة”.

في سياق متصل في ولاية كليس، المتاخمة للحدود السورية جنوبي تركيا، وصل 23 من جرحى التفجير إلى أحد مستشفيات الولاية. (ANADOLU)

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