حلب : شجار بين عناصر من ميليشيات بشار الأسد تستخدم فيه الأسلحة و القنابل ! ( فيديو )

نشرت شبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً قالت إنه يظهر شجاراً بين “مسلحين” في حي الفيض بـ #حلب.

وقالت المصادر الموالية إن 5 شبان، حدثت بينهم مشاجرة يوم أمس الجمعة، استخدم فيها السلاح، وأدت إلى حدوث إصابات.

وأضافت المصادر، بحسب ما رصد عكس السير، أن أحد الشبان قام بإلقاء قنبلة.

ولا تعتبر هذه الأحداث هي الأولى من نوعها في مناطق سيطرة النظام، إذا غالباً ما تنشب شجارات بين عناصر الميليشيات على اختلاف تبعيتها.

وازدادت الشجارات المسلحة بين الميليشيات النظامية في حلب مؤخراً، على خلفية تعارض المصالح “التعفيشية” والخلافات على “البضائع” التي تم نهبها من منازل الحلبيين في الأحياء الشرقية.

يذكر أن مدينة حلب تشهد حالياً تواجد العشرات من الميليشيات المحلية الموالية التي تتبع لعدة جهات، إلى جانب ميليشيات من إيران والعراق وأفغانستان ولبنان، وهو الأمر الذي يصر الموالون على إنكاره حتى الآن، على الرغم من نشر هذه الميليشيات لصور ومقاطع مصورة تؤكد فيه وتفاخر بوجودها في المدينة.

عكس السير