دراسة : وجبتان من ” الأسماك ” أسبوعياً تقي من أمراض القلب

ربطت دراسة أمريكية بين تناول أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في الأسماك والمكملات الغذائية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب حتى بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر إصابة أكبر لارتفاع مستويات الدهون أو الكوليسترول في الدم.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بأكل وجبتين على الأقل أسبوعياً من الأسماك والاهتمام بالمكملات الغذائية التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا-3 إذا لم تكن الأسماك متاحة.

وكانت دراسات سابقة ربطت بين أوميغا-3 والحد من عدم انتظام ضربات القلب ومن نسبة الدهون في الدم وانسداد الشرايين والانخفاض الطفيف في ضغط الدم.

وفي الدراسة الحالية اختبر الباحثون نتائج بحث سابق بشأن نوعين من أحماض أوميغا-3 هما إيكوسابنتانويك ودوكوساهيكسانويك.

واكتشفوا أن تناول أوميغا-3 سواء في الغذاء أو ضمن مكملات غذائية ارتبط بتقليل الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16% بين من يعانون من ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية وبنسبة 14% بين من يعانون من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

وفي سياق البحث بشأن العلاقة بين أحماض أوميغا 3 وأمراض القلب حلل الباحثون بيانات 18 تجربة شملت عينة عشوائية من نحو 93 ألف شخص حصلوا على كميات محددة من تلك العناصر الغذائية.

وفي هذه التجارب العشوائية وجد الباحثون أن تناول أوميغا-3 مرتبط بالحد من أمراض القلب بنسبة 6% وإن كانت النسبة أقل من أن تشجع على استبعاد عنصر المصادفة.

كما راجعت الدراسة نتائج 17 تجربة منشورة شملت ملاحظة نحو 732 ألف شخص أثناء تناولهم وجباتهم المعتادة على فترات زمنية طويلة. وإجمالاً ربطت تلك الدراسات بين الأحماض الدهنية في أوميغا-3 وتراجع بنسبة 18% في خطر الإصابة بأمراض القلب. ( reuters )

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