دمشق : حزب الله يعلن التوصل لاتفاق هدنة في وادي بردى و المعارضة تنفي

قالت وكالة رويترز إن مسؤولاً كبيراً في المعارضة السورية نفى تقريرا عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة وادى بردى.

وقال الإعلام الحربي التابع لحزب الله إنه تم التوصل لوقف لإطلاق النار “لعدد من الساعات” في المنطقة.

لكن منير السيال رئيس الجناح السياسي لحركة أحرار الشام أبلغ رويترز بأن التقرير “كذب وافتراء”.

وقال : “ما يتداوله إعلام النظام اليوم عن الوصول لاتفاق يقضي بإيقاف إطلاق النار محض كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة.”

وأضاف أن “النظام السوري” رفض يوم الخميس وقفا لإطلاق النار كان سيسمح بإجراء إصلاحات لمحطة ضخ المياه وعودة الناس إلى قريتين مجاورتين كانوا اجبروا على ترك ديارهم فيهما.

وقصفت طائرات بشار الأسد وادي بردى ونبع الفيجة تحديداً بالبراميل المتفجرة ما أدى إلى انقطاع مياهه عن دمشق، في خرق للهدنة التي أعلنت عنها تركيا وروسيا، بحجة وجود جبهة فتح الشام (النصرة) في المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة إن المحطة أصبحت خارج الخدمة بسبب “استهداف متعمد” لكنها امتنعت عن الكشف عن الطرف المسؤول عن القصف.

وقال السيال “إيران ونظام الأسد يستغلون وقف إطلاق النار الهش للسيطرة على مناطق محررة في محيط العاصمة قبل انطلاق مفاوضات أستانة، أهلنا وثوارنا في وادي بردى يواجهون إيران وحزب الله والنظام وميلشيات فلسطينية”.

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