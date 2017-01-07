رائدان ينفذان مهمة خارج محطة الفضاء الدولية

بدأ رائدان مقيمان في محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة مهمة خارج المحطة في مدار الأرض لتنفيذ بعض أعمال التجديد في النظام الكهربائي للمحطة.

وينفذ هذه المهمة الرائد الأميركي شاين كيمبروغ البالغ من العمر 49 عاماً وزميلته الأميركية أيضاً بيغي ويستون البالغة 56 عاماً.

وخرجا من الحجرة المضغوطة التي تفصل المحطة بضغطها المناسب للإقامة فيها، عن الفضاء الطلق عند الساعة 12.23 بتوقيت غرينتش، في مهمة تستغرق ست ساعات.

وسيثبّت الرائدان في القسم الأيمن من المحطة محولات وتوصيلات كهربائية لست بطاريات ليثيوم جديدة أوصلتها إلى المحطة مركبة الشحن اليابانية غير المأهولة “تش تي في” في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ويعاونهما في هذه المهمة من داخل المحطة زميلهما الفرنسي توما باسكيه (39 عاماً) والروسي اوليغ نوفيتسكي، بإشراف “قاعدة جونسون” الفضائية في هيوستن في ولاية تكساس الأميركية.

ويُتوقع أن تُنفّذ مهمة ثانية مماثلة في الـ 13 من الشهر الحالي، سيوكل أمرها إلى الفرنسي توما باسكيه (39 عاماً) وشاين كيمبروغ.

تجدر الإشارة إلى ان هذه المهمة خارج المحطة هي الـ 69 بعد المئة منذ وضعها في مدار الأرض في العام 1998. (AFP)

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