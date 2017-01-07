” سمكة تونة ” تباع بـ 74.2 مليون ين في اليابان

بيعت سمكة تونة عملاقة ذات زعانف زرقاء مقابل 74.2 مليون ين (نحو 636 ألف دولار) في #طوكيو ، في أول مزاد خلال العام الجاري في سوق السمك الرئيسية بالمدينة.

وبلغت قيمة السمكة ووزنها 212 كلغ، 350 ألف ين للكيلو غرام الواحد في سوق تسوكيجي للأسماك، وبيعت السمكة إلى سلسلة مطاعم شهيرة تدعى سوشي زانماي.

وتم اصطياد السمكة قبالة ساحل شمال اليابان في مياه تعرف بأنها أفضل المياه لاصطياد التونة في البلاد.

يذكر أن عملية البيع التي تمت اليوم الخميس هي ثاني أعلى سعر يدفع مقابل سمكة تونة في البلاد، فكان أعلى سعر تم تسجيله في 2013 وبيعت سمكة تونة مقابل 155.4 مليون ين. ( DPA )

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