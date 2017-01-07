صحيفة ألمانية : لاجئون أبلغوا السلطات عن علاقة ” أنيس العامري ” بداعش قبل عام من ارتكابه لجريمته !

قال تقرير في صحيفة ألمانية إن السلطات كانت على علم بصلات أنيس العامري مع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) قبل نحو عام من ارتكابه اعتداء الدهس في برلين شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضح تقرير صحيفة “نويه رور تسايتونغ” أن لاجئين كانوا يقطنون مع العامري في أحد مراكز إيواء اللاجئين بمدينة إميريش الألمانية أبلغوا السلطات في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015 بأنه متعاطف مع التنظيم الإرهابي.

وكان هؤلاء اللاجئين قد قدموا شكوى باسم مجهول ضد العامري إلى مكتب شؤون الأجانب بدائرة كليفه وذلك على “خلفية الاشتباه باتصاله مع تنظيم داعش”.

وأفادت الدائرة للصحيفة الألمانية أنها قامت بإيصال هذه الشكوى إلى مكتب جهاز حماية الدستور (المخابرات الداخلية) بولاية شمال الراين وستفاليا (التي تقع فيها الدائرة)، وأنها تلقت “اتصالاً غير رسمي يوم الثالث من ديسمبر/ كانون الأول عام 2015 جاء فيه أن العامري يخضع للمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية”.

وتقول السلطات الألمانية إن العامري مسؤول عن تنفيذ اعتداء دهس بشاحنة مسروقة استهدف أحد أسواق عيد الميلاد في مدينة برلين الشهر الماضي، راح ضحيته 12 شخصاً وأصيب فيه العشرات.

وكانت أجهزة الأمن الإيطالية قد قتلت العامري في الثالث والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول بعد محاولته الفرار أثناء عملية تفتيش في بلدة سيستو سان جيوفاني شمال إيطاليا. (AFP)

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