صلح تركي عراقي .. العبادي يستقبل يلدريم في مقر رئاسة الوزراء ببغداد

استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، نظيره التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، بمراسم رسمية في مقر رئاسة الوزراء العراقية، في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير إلى بغداد.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب التركي كل من وزراء الدفاع فكري إشيق، والتربية عصمت يلماز، والطاقة والموارد البشرية براءت ألبيرق، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والجمارك والتجارة بولنت توفنكجي.

وعقب الانتهاء من المراسم الرسمية، بدأ الجانبان لقاء ثنائيا، من المقرر أن يتبعه لاحقا اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي العراقي انعقد أثناء زيارة العبادي إلى تركيا في 25 ديسمبر/كانون أول 2014. (ANADOLU)

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