فان بيرسي يقترب من الانضمام للأهلي الإماراتي

كشفت صحيفة “فوتوسبور” التركية أن اللاعب الهولندي روبين فان بيرسي اجتمع مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق عبدالله النابودة، للانضمام إلى النادي الإماراتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فان بيرسي اجتمع مع النابودة في برج العرب، وحضرت زوجة اللاعب المحادثات، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل المفاوضات، علماً أن النابودة رحل من إدارة النادي الأهلي، وتم تعيين خليفة سليمان بدلاً منه.

يذكر أن فان بيرسي لا يشارك باستمرار مع فريقه فنربخشة التركي، ويرتبط الأخير مع الأهلي من خلال صفقة إعارة السنغالي موسى سو إلى النادي التركي حتى نهاية الموسم. (الرياض)

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