فرنسا : السجن و الغرامة لـ 4 أعضاء في ” بي كا كا “

قضت محكمة فرنسية، مساء الجمعة، بحبس 4 من أعضاء منظمة “بي كا كا” الإرهابية، لمدة شهرين لكل منهم على خلفية عدم الإبلاغ عن أماكن إقاماتهم.

وذكر موقع “لونيون” الإخباري، أن محكمة في مدينة “ران”، قضت بحبس أربعة أعضاء من المنظمة شهرين، فضلا عن غرامة مقدارها 300 يورو لكل واحد، بتهمة “عدم الإبلاغ الإلزامي عن عنوان الإقامة الجديد”.

وتعتبر المحكمة، أن عدم إبلاغ الأشخاص الأربعة عن مكان إقاماتهم الجديد، للشرطة خلال 15 يوما من تغييرها، جريمة تستوجب العقاب، استنادًا للقانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي صدر في يوليو/تموز 2016.

وأشار الموقع ذاته، أن محكمة فرنسية بالعاصمة باريس، سبق وأن أصدرت في 7 ديسمبر/كانون أول الماضي، حكما بحبس الأشخاص المذكورين، مع وقف التنفيذ؛ لإدانتهم بـ”توفير موارد مالية للمنظمة الإرهابية”. (ANADOLU)

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